Анчелотти заявил, что состав «Реала» полностью укомплектован
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что состав команды полностью укомплектован и не нуждается в новых нападающих.
«Да, [форвардов] достаточно. Состав полностью укомплектован. Впереди у нас все очень хорошо. Браим и Хоселу показали, что они могут внести вклад. У команды есть все необходимое для того, чтобы забивать голы. Также есть Беллингем. Он обладает не только отличной техникой, но и силой, чтобы быстро перемещаться и быть полезным впереди. Он полноценный игрок, хорошо адаптируется, и его партнеры по команде ему очень помогают», — приводит слова Анчелотти COPE.
В ночь на 30 июля «Реал» сыграет с «Барселоной» в товарищеском матча. Начало — в 00.00 по московскому времени.
Мадридский клуб этим летом арендовал форварда Хоселу из «Эспаньола», приобрел игрока дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема и хавбека Арда Гюлер из «Фенербахче».
Старт нового сезона ла лиги запланирован на 11 августа.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11.08
|20:30
|
Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|11.08
|22:30
|
Севилья – Валенсия
|- : -
|12.08
|18:00
|
Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|12.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|12.08
|22:30
|
Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|20:30
|
Вильярреал – Бетис
|- : -
|13.08
|22:30
|
Хетафе – Барселона
|- : -
|14.08
|20:30
|
Кадис – Алавес
|- : -
|14.08
|22:30
|
Атлетико – Гранада
|- : -