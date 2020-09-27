«Никогда не комментирую работу арбитров». Зидан отказался говорить о судействе матча с «Бетисом»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями после матча с «Бетисом» (3:2) в третьем туре чемпионата Испании.

«Мы знаем, что можем быть лучше, и мы будем прогрессировать, — цитирует тренера AS. — Мы очень хорошо начали первые 15 минут, а после гола немного сдали. Мы играем лучше, когда идем вперед и хотим одержать победу. Соперник забил сначала один мяч, потом вскоре и второй, но мы играли хорошо и до конца верили в победу.

Мы забили трижды и могли забить еще больше. Я горжусь всеми игроками. Нам нужно и дальше действовать так же. Судейство? За это отвечает арбитр, он главный в этом. Никогда не комментировал работу арбитров и не буду делать этого сегодня. Да, сэйвы Куртуа были решающими. Сегодня он снова сделал это. Мы знаем, на что он способен. Я доволен его игрой».

Решающий мяч с пенальти в концовке игры забил Серхио Рамос.

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