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Невероятное видео. Фанаты «Барселоны» ликуют после увольнения Вальверде

02:30
Эрнесто Вальверде. Фото Sky Sports
Эрнесто Вальверде. Фото Sky Sports
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«Барселона» объявила об увольнении Эрнесто Вальверде с поста главного тренера команды. Фанаты каталонского клуба с ликованием встретили эту новость в одном из баров.

Вальверде тренировал сине-гранатовых с мая 2017 года. Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат Испании, по разу Кубок и Суперкубок страны. В этом сезоне после 19 туров каталонцы лидируют в турнирной таблице ла лиги с 40 очками.

Вальверде заменил 61-летний специалист Кике Сетьен.

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