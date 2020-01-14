Невероятное видео. Фанаты «Барселоны» ликуют после увольнения Вальверде

«Барселона» объявила об увольнении Эрнесто Вальверде с поста главного тренера команды. Фанаты каталонского клуба с ликованием встретили эту новость в одном из баров.

??Breaking: Valverde has been fired by Barcelona. pic.twitter.com/L1lwVbV3yZ — +Bar?a ? (@plusbarca_) January 13, 2020

Вальверде тренировал сине-гранатовых с мая 2017 года. Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат Испании, по разу Кубок и Суперкубок страны. В этом сезоне после 19 туров каталонцы лидируют в турнирной таблице ла лиги с 40 очками.

Вальверде заменил 61-летний специалист Кике Сетьен.