Будущее Асенсио решится до конца года

Будущее полузащитника «Реала» Марко Асенсио решится до конца года, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, в течение следующих двух недель 26-летний испанец встретится с руководством мадридского клуба и обсудит варианты продолжения карьеры.

Ранее игрок говорил, что чувствует себя счастливым в «Реале».

В этом сезоне Асенсио провел за «Реал» 15 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

Контракт 26-летнего хавбека с мадридским клубом истекает летом 2023 года.