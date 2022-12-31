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Сегодня, 14:11

Нападающий «Реала» Винисиус вновь подвергся расизму в матче чемпионата Испании

Иван Шитик
Корреспондент
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Винисиус Жуниор.
Фото Global Look Press

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор снова стал жертвой расистских нападок от болельщиков команды соперника, сообщает Marca.

В выездной игре чемпионата Испании против «Вальядолида» (0:2), уходя на замену, бразилец услышал, как болельщики имитировали звуки обезьян.

Напомним, перед игрой «Реала» с «Атлетико» (2:1) в 6-м туре чемпионата Испании болельщики «матрасников» выкрикивали в адрес нападающего «Реала» Винисиуса расистские оскорбления.

Позже бразильский игрок сказал, что оскорблявшим его болельщикам следует пожизненно запретить ходить на стадионы. Однако прокуратура Мадрида решила на наказывать фанатов.

Также президент Ассоциации футбольных агентов Испании Педро Браво раскритиковал Винисиуса за то, что он танцует после каждого забитого мяча, и назвал его обезьянкой.

Винисиус Жуниор
ФК Вальядолид
ФК Реал
0
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И В Н П +/- О
1
 Реал 15 12 2 1 35-14 38
2
 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
3
 Атлетико 15 8 3 4 23-14 27
4
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
5
 Атлетик 15 7 4 4 24-14 25
6
 Бетис 15 7 4 4 17-12 25
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 15 6 5 4 22-18 23
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
10
 Мальорка 15 5 4 6 13-15 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
12
 Жирона 15 4 5 6 22-24 17
13
 Альмерия 15 5 2 8 17-23 17
14
 Вальядолид 15 5 2 8 13-23 17
15
 Хетафе 15 4 5 6 14-20 17
16
 Сельта 15 3 4 8 15-27 13
17
 Севилья 15 2 6 7 14-23 12
18
 Кадис 15 2 6 7 10-27 12
19
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
20
 Эльче 15 0 4 11 10-33 4
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36 тур
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38 тур
29.12 19:00
Жирона – Р. Вальекано
 2 : 2
29.12 21:15
Бетис – Атлетик
 0 : 0
29.12 23:30
Атлетико – Эльче
 2 : 0
30.12 19:00
Хетафе – Мальорка
 2 : 0
30.12 21:15
Кадис – Альмерия
 1 : 1
30.12 21:15
Сельта – Севилья
 1 : 1
30.12 23:30
Вальядолид – Реал
 0 : 2
31.12 16:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
31.12 18:15
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
31.12 18:15
Вильярреал – Валенсия
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 8
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 8
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 12 2 2
Гонсало Верду

Гонсало Верду

Эльче

 7 2 1
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 8 2 0
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