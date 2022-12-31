Милитао пропустил матч «Реала» против «Вальядолида» из-за травмы

Защитник «Реала» Эдер Милитао пропустил матч 15-го тура чемпионата Испании с «Вальядолидом» (0:2). Бразилец не смог принять участие в матче из-за травмы, сообщает Marca.

О степени серьезности повреждения пока неизвестно. Скорее всего, защитник травмировался перед игрой.

В нынешнем сезоне Милитао провел 12 матчей в ла лиге и забил 3 гола.

В составе сборной Бразилии он выступал на ЧМ-2022, где команда дошла до стадии 1/4 финала.