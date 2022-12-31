Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 13:27

Милитао пропустил матч «Реала» против «Вальядолида» из-за травмы

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Защитник «Реала» Эдер Милитао пропустил матч 15-го тура чемпионата Испании с «Вальядолидом» (0:2). Бразилец не смог принять участие в матче из-за травмы, сообщает Marca.

О степени серьезности повреждения пока неизвестно. Скорее всего, защитник травмировался перед игрой.

В нынешнем сезоне Милитао провел 12 матчей в ла лиге и забил 3 гола.

В составе сборной Бразилии он выступал на ЧМ-2022, где команда дошла до стадии 1/4 финала.

ФК Вальядолид
ФК Реал
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Главные спортивные события-2022: феерия Большунова, самый необычный ЧМ в истории и другие
За что в России ненавидят Овечкина? Такие люди есть, и их немало
Читателей Die Welt возмутило новогоднее обращение Шольца
В ЛНР ликвидировали планировавшего теракты агента СБУ
Землетрясение произошло в акватории Черного моря на Кубани
Что изменится в жизни россиян с 1 января
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Анчелотти: «Реал» должен был побеждать, чтобы удачно завершить этот незабываемый год»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 15 12 2 1 35-14 38
2
 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
3
 Атлетико 15 8 3 4 23-14 27
4
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
5
 Атлетик 15 7 4 4 24-14 25
6
 Бетис 15 7 4 4 17-12 25
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 15 6 5 4 22-18 23
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
10
 Мальорка 15 5 4 6 13-15 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
12
 Жирона 15 4 5 6 22-24 17
13
 Альмерия 15 5 2 8 17-23 17
14
 Вальядолид 15 5 2 8 13-23 17
15
 Хетафе 15 4 5 6 14-20 17
16
 Сельта 15 3 4 8 15-27 13
17
 Севилья 15 2 6 7 14-23 12
18
 Кадис 15 2 6 7 10-27 12
19
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
20
 Эльче 15 0 4 11 10-33 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
29.12 19:00
Жирона – Р. Вальекано
 2 : 2
29.12 21:15
Бетис – Атлетик
 0 : 0
29.12 23:30
Атлетико – Эльче
 2 : 0
30.12 19:00
Хетафе – Мальорка
 2 : 0
30.12 21:15
Кадис – Альмерия
 1 : 1
30.12 21:15
Сельта – Севилья
 1 : 1
30.12 23:30
Вальядолид – Реал
 0 : 2
31.12 16:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
31.12 18:15
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
31.12 18:15
Вильярреал – Валенсия
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 8
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 8
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 12 2 2
Гонсало Верду

Гонсало Верду

Эльче

 7 2 1
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 8 2 0
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости