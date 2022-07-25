Нападающий «Барселоны» Фати рассказал, в какой находится форме перед стартом сезона
Нападающий «Барселоны» Ансу Фати рассказал, в какой находится форме перед стартом нового сезона ла лиги.
«Играть, как раньше? Я работаю над тем, чтобы добиться этого, и я не сомневаюсь, что трудом и самоотдачей добьюсь своей цели. Сейчас я готов не на сто процентов, но близок к этому. Когда восстанавливаешься после травмы, надо играть осторожно, это нормально. Хотя я помню про это только в первые минуты. Сейчас я играю без страха», — цитирует Фати Marca.
В прошедшем сезоне 19-летний Фати из-за травмы бедра пропустил три месяца. Нападающий «Барселоны» провел 13 матчей за клуб во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу во всех турнирах в сезоне-2021/22.
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2
|Барселона
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|0
|0-0
|0
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3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Севилья
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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5
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
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|0
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7
|Вильярреал
|0
|0
|0
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|0-0
|0
|
8
|Атлетик
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Валенсия
|0
|0
|0
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|0
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10
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -
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