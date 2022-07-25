Нападающий «Барселоны» Фати рассказал, в какой находится форме перед стартом сезона

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати рассказал, в какой находится форме перед стартом нового сезона ла лиги.

«Играть, как раньше? Я работаю над тем, чтобы добиться этого, и я не сомневаюсь, что трудом и самоотдачей добьюсь своей цели. Сейчас я готов не на сто процентов, но близок к этому. Когда восстанавливаешься после травмы, надо играть осторожно, это нормально. Хотя я помню про это только в первые минуты. Сейчас я играю без страха», — цитирует Фати Marca.

В прошедшем сезоне 19-летний Фати из-за травмы бедра пропустил три месяца. Нападающий «Барселоны» провел 13 матчей за клуб во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу во всех турнирах в сезоне-2021/22.