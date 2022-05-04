Ансу Фати назвал футбольного кумира детства

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати рассказал о футбольном кумире детства.

«Когда я был ребенком, Дрогба был потрясающим. Но я все же предпочитаю смотреть на разных футболистов и наслаждаться всеми великими игроками, которых мы видели на протяжении многих лет. Меня всегда вдохновляют лучшие», — цитирует Фати Sport.es.

Фати, который из-за травмы пропустил три месяца, сыграл 11 матчей в текущем сезоне за каталонский клуб, забив пять голов.