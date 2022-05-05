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Сегодня, 08:27

«Вильярреал» хочет купить вратаря «Челси» Кепу Аррисабалагу

Виктория Кравченко
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«Вильярреал» интересуется голкипером «Челси» Кепой Аррисабалагой, сообщает The hardtackle.

По данным источника, наставник испанской команды Унаи Эмери считает покупку вратаря приоритетной целью на лето. Так как основной голкипер команды Херонимо Рульи провел плохую игру в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (2:3).

В этом сезоне Аррисабалага провел в АПЛ 4 матча, дважды отстояв на ноль.

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