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«Барселона» и Серхи Роберто согласовали контракт на год

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Барселона» и защитник Серхи Роберто согласовали новый контракт.

Как сообщает Sport.es, стороны подпишут новое соглашение сроком на один год. Также 30-летний игрок согласился снизить зарплату более чем наполовину.

Действующий контракт Роберто с «Барселоной» истекает летом 2022 года.

В текущем сезоне защитник сыграл 12 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну передачу.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/cerrada-la-renovacion-de-sergi-roberto-13607157
Серхи Роберто
Футбол
ФК Барселона
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