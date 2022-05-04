«Барселона» и Серхи Роберто согласовали контракт на год
«Барселона» и защитник Серхи Роберто согласовали новый контракт.
Как сообщает Sport.es, стороны подпишут новое соглашение сроком на один год. Также 30-летний игрок согласился снизить зарплату более чем наполовину.
Действующий контракт Роберто с «Барселоной» истекает летом 2022 года.
В текущем сезоне защитник сыграл 12 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну передачу.
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|66
|
3
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|17
|13
|4
|50-28
|64
|
4
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|
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|
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|
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|8
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|
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|14
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|40
|
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|Эльче
|34
|10
|9
|15
|37-45
|39
|
14
|Эспаньол
|34
|10
|9
|15
|37-49
|39
|
15
|Хетафе
|34
|8
|12
|14
|31-37
|36
|
16
|Мальорка
|34
|8
|8
|18
|30-56
|32
|
17
|Кадис
|34
|6
|14
|14
|30-47
|32
|
18
|Гранада
|34
|6
|13
|15
|37-57
|31
|
19
|Алавес
|34
|7
|7
|20
|28-56
|28
|
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|Леванте
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|6.05
|22:00
|
Леванте – Р. Сосьедад
|- : -
|7.05
|15:00
|
Мальорка – Гранада
|- : -
|7.05
|17:15
|
Атлетик – Валенсия
|- : -
|7.05
|19:30
|
Кадис – Эльче
|- : -
|7.05
|19:30
|
Сельта – Алавес
|- : -
|7.05
|22:00
|
Бетис – Барселона
|- : -
|8.05
|15:00
|
Хетафе – Р. Вальекано
|- : -
|8.05
|17:15
|
Вильярреал – Севилья
|- : -
|8.05
|19:30
|
Эспаньол – Осасуна
|- : -
|8.05
|22:00
|
Атлетико – Реал
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|
Карим Бензема
Реал
|26
|
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Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
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Энес Юнал
Хетафе
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|П
|
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Усман Дембеле
Барселона
|11
|
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Карим Бензема
Реал
|10
|
|
Жорди Альба
Барселона
|9
|И
|К
|Ж
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Хорхе Куэнка
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|28
|2
|5
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Жюль Кунде
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|28
|2
|2
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Иньиго Мартинес
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|1
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