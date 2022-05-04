«Барселона» и Серхи Роберто согласовали контракт на год

«Барселона» и защитник Серхи Роберто согласовали новый контракт.

Как сообщает Sport.es, стороны подпишут новое соглашение сроком на один год. Также 30-летний игрок согласился снизить зарплату более чем наполовину.

Действующий контракт Роберто с «Барселоной» истекает летом 2022 года.

В текущем сезоне защитник сыграл 12 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну передачу.