Корреа: «Я чувствую «Атлетико» своим домом, с энтузиазмом готовлюсь к новому сезону»

Нападающий «Атлетико» Анхель Корреа ответил на вопрос о своем будущем.

«До 2026 года я буду игроком «Атлетико», — цитирует Marca Корреа. — Я с энтузиазмом готовлюсь к новому сезону. Посмотрим, что будет дальше. Я буду счастлив играть за этот клуб, я чувствую «Атлетико» своим домом».

Корреа выступает за «Атлетико» с 2015 года. Контракт 28-летнего аргентинца рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Корреа провел 45 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи.