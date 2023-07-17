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Корреа: «Я чувствую «Атлетико» своим домом, с энтузиазмом готовлюсь к новому сезону»

Мария Гусева
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Нападающий «Атлетико» Анхель Корреа ответил на вопрос о своем будущем.

«До 2026 года я буду игроком «Атлетико», — цитирует Marca Корреа. — Я с энтузиазмом готовлюсь к новому сезону. Посмотрим, что будет дальше. Я буду счастлив играть за этот клуб, я чувствую «Атлетико» своим домом».

Корреа выступает за «Атлетико» с 2015 года. Контракт 28-летнего аргентинца рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Корреа провел 45 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи.

Анхель Корреа
Футбол
ФК Атлетико
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