«Тоттенхэм» ведет переговоры о покупке Лангле

Защитник «Барселоны» Клеман Лангле близок к переходу в «Тоттенхэм», сообщает Sport.es.

28-летний француз в прошедшем сезоне выступал за лондонцев на правах аренды. Он провел 35 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Лангле играет за «Барселону» с 2018 года. Его контракт с каталонцами рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 10 миллионов евро.

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