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Сегодня, 06:58

«Интер» рассматривает Морату в качестве замены Лукаку

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Атлетико» Альваро Мората может продолжить карьеру в Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, на 30-летнего испанца претендует «Интер», который рассматривает игрока в качестве замены Ромелу Лукаку, который отказался переходить в миланский клуб. Также на Морату претендуют «Рома» и «Ювентус».

В минувшем сезоне Мората провел 45 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 3 результативные передачи.

Альваро Мората
ФК Атлетико
ФК Интер (Интернационале)
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