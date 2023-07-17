«Интер» рассматривает Морату в качестве замены Лукаку

Форвард «Атлетико» Альваро Мората может продолжить карьеру в Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, на 30-летнего испанца претендует «Интер», который рассматривает игрока в качестве замены Ромелу Лукаку, который отказался переходить в миланский клуб. Также на Морату претендуют «Рома» и «Ювентус».

В минувшем сезоне Мората провел 45 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 3 результативные передачи.