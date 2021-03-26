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«МЮ» готов купить Льоренте за 80 миллионов евро

18:57

«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Атлетико» Маркосом Льоренте, сообщает AS.

По данным источника, английский клуб готов купить футболиста за 80 миллионов евро в летнее трансферное окно. Хавбека хочет видеть в команде главный тренер Уле Гуннар Сульшер.

В этом сезоне 26-летний испанец провел 28 матчей в ла лиге, забив 9 голов и сделав 8 результативных передач. Его контракт с «Атлетико» рассчитан до лета 2024 года.

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