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Пуйоль поделился мнением о «Барселоне»

18:24
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Экс-игрок «Барселоны» Карлес Пуйоль высказался о главном тренере каталонского клуба Роналде Кумане.

«Игроки довольны Куманом, он — легенда. Он делает хорошую работу и заслуживает уважения и доверия. Оценки будут делать в конце сезона. В «Барселоне» изменилась энергетика. Я это вижу. Клуб сохраняет шансы на победу в Ла Лиге, к тому же нам предстоит сыграть в финале Кубка», — цитирует Пуйоля RAC1.

В этом сезоне «Барселона» с 62 баллами занимает 2-е место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Атлетико» — 4 баллов.

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