Пуйоль поделился мнением о «Барселоне»
Экс-игрок «Барселоны» Карлес Пуйоль высказался о главном тренере каталонского клуба Роналде Кумане.
«Игроки довольны Куманом, он — легенда. Он делает хорошую работу и заслуживает уважения и доверия. Оценки будут делать в конце сезона. В «Барселоне» изменилась энергетика. Я это вижу. Клуб сохраняет шансы на победу в Ла Лиге, к тому же нам предстоит сыграть в финале Кубка», — цитирует Пуйоля RAC1.
В этом сезоне «Барселона» с 62 баллами занимает 2-е место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Атлетико» — 4 баллов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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