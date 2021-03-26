Агент Бэйла заявил, что слова игрока о возвращении в «Реал» были вырваны из контекста

Агент полузащитника Гарета Бэйла Джонатан Барнетт прокомментировал информацию о том, что его клиент сообщил о желании вернуться в «Реал» по окончании сезона.

По словам агента, слова Бэйла о планах уйти в «Реал» летом были вырваны из контекста. Он отметил, что пока рано говорить о будущем валлийца.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм», в котором футболист выступает на правах аренды, готов выкупить 31-летнего игрока у мадридского клуба. Контракт хавбека с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года.