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Муньис покинул пост главного тренера «Алавеса». Он помог команде избежать вылета

14:50
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«Алавес» расстался с главным тренером Хуаном Муньисом, сообщает официальный сайт клуба.

5 июля Муньис возглавил команду после увольнения Асьера Гаритано. Команда при предыдущем тренере проиграла пять матчей подряд. По итогам сезона «Алавес» занял 16-е место с 36 очками и избежал вылета в сегунду.

Имя нового главного тренера станет известно позднее.

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