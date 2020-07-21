Муньис покинул пост главного тренера «Алавеса». Он помог команде избежать вылета

«Алавес» расстался с главным тренером Хуаном Муньисом, сообщает официальный сайт клуба.

5 июля Муньис возглавил команду после увольнения Асьера Гаритано. Команда при предыдущем тренере проиграла пять матчей подряд. По итогам сезона «Алавес» занял 16-е место с 36 очками и избежал вылета в сегунду.

Имя нового главного тренера станет известно позднее.