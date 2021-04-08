Мостовой считает «Барселону» фаворитом класико

Бывший полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 30-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Барселона».

«Реал» и «Барса» догнали «Атлетико» в чемпионской гонке, хотя еще в декабре многим казалось это невозможным. Если говорить про класико, то мне кажется, что у «Барсы» побольше шансов. В их рядах по-прежнему есть Лионель Месси — человек, способный выиграть любой матч в одиночку. К тому же у мадридцев отсутствуют два основных защитника — Серхио Рамос и Рафаэль Варан. Атакующие игроки «Барсы» и великий аргентинец могут воспользоваться этим. Плюс у каталонцев было на два дня отдыха больше", — приводят «Известия» слова Мостового.

При этом эксперт отметил, что не стоит списывать «Реал» со счетов, несмотря на отрицательные для команды факторы.

«Реал» всегда был «Реалом». Без борьбы они точно не сдадутся. Когда ты имеешь в своем составе таких полузащитников, как Кросс, Модрич и Каземиро, то без мяча можно оставить любого соперника", — добавил Мостовой.

Матч «Реал» — «Барселона» пройдет в субботу, 10 апреля, и начнется в 22.00 (мск). Игру покажет РЕН ТВ.