Корнеев отметил успехи Кумана в качестве главного тренера «Барселоны»

Бывший футболист «Барселоны» Игорь Корнеев поделился ожиданиями от матча каталонцев против «Реала» в рамках 30-го тура чемпионата Испании.

«Если посмотреть на турнирную таблицу, матч вообще важнейший — за шесть очков. «Атлетико» немного оторвался, на одно очко — для них это хорошо, увидеть эти две команды, из которых кто-то потеряет очки. На данном этапе, в гонке за чемпионство, это один из самых главных матчей. И обе команды подошли к нему в очень сильных составах, очень сильных результатах. По-моему, «Реал Мадрид» подряд выиграл пять матчей, «Барселона» — семь матчей, если не считать кубковых. Они на ходу, они в хорошем состоянии психологическом», — приводит РЕН ТВ слова Корнеева.

Эксперт отметил успехи нового главного тренера «Барселоны» Роналда Кумана, с которым вместе выступал за сине-гранатовых.

«Один из самых сильных тренеров на рынке — несмотря на то что мы видели, как сложно было в начале. Потому что была некая ротация, нужно было найти оптимальный состав, игроков. Была ситуация с Месси, его контрактом. Сейчас мы видим, насколько он грамотно подошел к этому делу. Он перешел чуть на другую систему, опустил Де Йонга, начал играть в три защитника — сейчас есть баланс. Даже не имея типичного нападающего, поставив Дембеле, у них скорость, креативность, много чего. Как тренер он очень креативный, достаточно опытный, ему есть что сказать и доказать», — добавил Корнеев.

Матч «Реал» — «Барселона» пройдет в субботу 10 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени. Игру покажет РЕН ТВ.

«Барселона» (65 очков) занимает второе место в ла лиге, «Реал» (63 очков) — третий, лидирует «Атлетико» (66 очков).