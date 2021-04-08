Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от матча «Реала» и «Барселоны»
Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от матча 30-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом».
«За класико всегда интересно наблюдать, хотя у грандов сейчас составы и не такие звездные, как три-четыре года назад. Тем не менее я ожидаю увидеть интересную и зрелищную игру с множеством голевых моментов. В этом противостоянии мне больше симпатична «Барселона», поэтому в предстоящем матче больше буду переживать за них. Надеюсь, что они возьмут реванш за поражение в первом круге и оторвутся от «Реала», — цитирует Хохлова «Известия».
Матч «Реал» — «Барселона» пройдет в субботу, 10 апреля, и начнется в 22.00 (мск). Игру покажет РЕН ТВ.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1148142/vladislav-zimagulov/inoplanetnyi-futbol-messi-sygraet-s-oslablennym-realom-na-ren-tv
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