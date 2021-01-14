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Модрич рассказал о переговорах по новому контракту с «Реалом»

09:47
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Полузащитник «Реала» Лука Модрич рассказал о переговорах по новому контракту с клубом.

«Мы ведем переговоры, все движется в хорошем направлении. В целом, ничего не поменялось. Я много работаю на тренировках и все еще очень хочу быть конкурентоспособным. Возраст — не проблема», — цитирует Goal Модрича.

В сезоне-2020/21 Модрич провел 23 матча за «Реал», на его счету 4 гола и 1 результативная передача. Контракт 35-летнего хорвата действует до конца июня 2021 года.

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