«Мне грустно». Хави прокомментировал поражение от «Реала» в Суперкубке Испании

Главный тренер «Барселоны» Хави после поражения от «Реала» в полуфинале Суперкубка Испании отметил, что его команда избавилась от комплексов.

«Мне грустно. Глядя на первые 20 минут, я думаю, что мы играли, думая о недавних результатах, но как только мы избавились от этого комплекса, мы стали лучше, и в конце концов у нас была качественная игра. Если вы подбрасываете монетку, и выпадает «орел» в пользу «Барселоны», никто ничего не говорит. Но выпала решка. Думаю, мы на правильном пути. Мы попрощались с титулом, но и избавились от некоторых комплексов», — цитирует Marca Хави.