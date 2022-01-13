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Сегодня, 02:27

Анчелотти объяснил, как «Реал» переиграл «Барселону»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после победы над «Барселоной» в полуфинале Суперкубка Испании отметил, что его команда могла лучше сыграть в обороне.

«Мы искали пространство для передач между линиями, места дла контратак. Мы не шли большими силами вперед, предпочитая контроль. Судя по первому тайму, «Реал» заслужил победу. Мы играли по нашему плану: хорошо оборонялись и лучше атаковали, особенно в последней трети. Но мы могли бы лучше защищаться», — цитирует Marca Анчелотти.

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 Реал 21 15 4 2 45-18 49
2
 Севилья 20 13 5 2 31-13 44
3
 Бетис 20 10 4 6 33-24 34
4
 Атлетико 20 9 6 5 33-24 33
5
 Р. Сосьедад 20 9 6 5 22-21 33
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 Барселона 20 8 8 4 31-23 32
7
 Р. Вальекано 20 9 4 7 27-21 31
8
 Вильярреал 20 7 8 5 33-22 29
9
 Атлетик 21 6 10 5 20-17 28
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 Эспаньол 20 7 5 8 23-24 26
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 Кадис 20 2 8 10 15-34 14
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 Леванте 20 1 8 11 21-41 11
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19.01 23:30
Валенсия – Севилья
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20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 - : -
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
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Винисиус Жуниор

Реал

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Хуан Мигель Хуанми

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Бетис

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П
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Даниэль Парехо

Вильярреал

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Оскар Трехо

Райо Вальекано

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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

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И К Ж
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 16 1 4
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