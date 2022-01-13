Анчелотти объяснил, как «Реал» переиграл «Барселону»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после победы над «Барселоной» в полуфинале Суперкубка Испании отметил, что его команда могла лучше сыграть в обороне.

«Мы искали пространство для передач между линиями, места дла контратак. Мы не шли большими силами вперед, предпочитая контроль. Судя по первому тайму, «Реал» заслужил победу. Мы играли по нашему плану: хорошо оборонялись и лучше атаковали, особенно в последней трети. Но мы могли бы лучше защищаться», — цитирует Marca Анчелотти.