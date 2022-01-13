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Сегодня, 00:32

«Реал» вырвал победу у «Барселоны» в полуфинале Суперкубка Испании

Евгений Козинов
Корреспондент
12 января. «Барселона» — «Реал» — 2:3.
Фото Twitter

«Реал» переиграл «Барселону» в матче полуфинала Суперкубка Испании — 3:2.

В первом тайме команды обменялись голами. После перерыва Карим Бензема вывел мадридский коллектив вперед. В концовке основного времени Ансу Фати сравнял счет. В овертайме единственный мяч забил полузащитник Федерико Вальверде.

Второй финалист определится в матче между «Атлетико» и «Атлетиком». Игра состоится 13 января.

Испания. Суперкубок. 1/2 финала
12 янв, 22:00. King Fahd International Stadium (Эр-Рияд)
Барселона
2:3
Реал
Голы
Винисиус Жуниор, 25 (0:1), де Йонг, 41 (1:1), Бензема, 72 (1:2), Фати, 83 (2:2), Вальверде, 98 (2:3)
Барселона
тер Штеген Пике Араухо Дани Алвес (Гонсалес, 78 ) Жорди Альба Бускетс де Йонг (Педри, 46 ) Гави (Депай, 78 ) Дембеле де Йонг (Фати, 66 ) Торрес (Хутгла, 110 )
Реал
Куртуа Карвахаль (Васкес, 91) Эдер Милитау Начо Менди Кроос Модрич (Вальверде, 83) Каземиру Бензема Асенсио (Родригу, 68) Винисиус Жуниор (Камавинга, 110)
Предупреждения
Торрес 23, Дани Алвес 51  -  Каземиру 75, Вальверде 99
Судьи
Монтеро

Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
9
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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Барселона» — «Реал»: Ферран Торрес дебютирует за «Барсу»
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Реал 21 15 4 2 45-18 49
2
 Севилья 20 13 5 2 31-13 44
3
 Бетис 20 10 4 6 33-24 34
4
 Атлетико 20 9 6 5 33-24 33
5
 Р. Сосьедад 20 9 6 5 22-21 33
6
 Барселона 20 8 8 4 31-23 32
7
 Р. Вальекано 20 9 4 7 27-21 31
8
 Вильярреал 20 7 8 5 33-22 29
9
 Атлетик 21 6 10 5 20-17 28
10
 Валенсия 20 7 7 6 32-32 28
11
 Эспаньол 20 7 5 8 23-24 26
12
 Осасуна 20 6 7 7 20-25 25
13
 Гранада 20 5 9 6 24-27 24
14
 Сельта 20 6 5 9 22-23 23
15
 Мальорка 20 4 8 8 17-30 20
16
 Эльче 20 4 7 9 20-28 19
17
 Хетафе 20 4 6 10 13-21 18
18
 Алавес 20 4 5 11 16-30 17
19
 Кадис 20 2 8 10 15-34 14
20
 Леванте 20 1 8 11 21-41 11
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38 тур
22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 - : -
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 - : -
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 - : -
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 - : -
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 - : -
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 - : -
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
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Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 12
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 11
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 16 1 4
Джене Даконам

Джене Даконам

Хетафе

 18 1 6
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 17 1 5
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