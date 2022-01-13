«Реал» вырвал победу у «Барселоны» в полуфинале Суперкубка Испании

«Реал» переиграл «Барселону» в матче полуфинала Суперкубка Испании — 3:2.

В первом тайме команды обменялись голами. После перерыва Карим Бензема вывел мадридский коллектив вперед. В концовке основного времени Ансу Фати сравнял счет. В овертайме единственный мяч забил полузащитник Федерико Вальверде.

Второй финалист определится в матче между «Атлетико» и «Атлетиком». Игра состоится 13 января.