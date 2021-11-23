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Месси: «Я уверен, что Хави поможет «Барселоне». Это отличное назначение»

02:07
Хави и Лионель Месси. Фото Twitter
Хави и Лионель Месси. Фото Twitter
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Форвард «ПСЖ» Лионель Месси поделился мнением о возвращении Хави в «Барселону» в качестве главного тренера.

«Я уверен, что Хави поможет «Барсе». Они станут лучше благодаря ему — он тренер, который знает, как действовать в таких ситуациях, и он хорошо знает команду. Это отличное назначение», — приводит слова Месси Marca.

Хави возглавил каталонцев, сменив Роналда Кумана. В дебютной игре «Барса» обыграла «Эспаньол» с счетом 1:0. Контракт 41-летнего специалиста рассчитан до 2024 года.

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Сергей Разин все материалы автора

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