Месси: «Я уверен, что Хави поможет «Барселоне». Это отличное назначение»

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси поделился мнением о возвращении Хави в «Барселону» в качестве главного тренера.

«Я уверен, что Хави поможет «Барсе». Они станут лучше благодаря ему — он тренер, который знает, как действовать в таких ситуациях, и он хорошо знает команду. Это отличное назначение», — приводит слова Месси Marca.

Хави возглавил каталонцев, сменив Роналда Кумана. В дебютной игре «Барса» обыграла «Эспаньол» с счетом 1:0. Контракт 41-летнего специалиста рассчитан до 2024 года.