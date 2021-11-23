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Дом Ансу Фати ограбили, пока его семья смотрела матч «Барселоны» по телевизору

03:31
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Злоумышленники ограбили дом полузащитника «Барселоны» Ансу Фати, сообщает Marca.

Грабители проникли на верхний этаж дома, забрав деньги и драгоценности. При этом в доме находилась семья футболиста, которая смотрела по телевизору матч «Барселоны» против «Эспаньола». Родственники Фати вызвали полицию после того, как услышали посторонние звуки. Сигнализация и камеры видеонаблюдения в момент ограбления были выключены.

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Сергей Разин все материалы автора

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