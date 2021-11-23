Дом Ансу Фати ограбили, пока его семья смотрела матч «Барселоны» по телевизору

Злоумышленники ограбили дом полузащитника «Барселоны» Ансу Фати, сообщает Marca.

Грабители проникли на верхний этаж дома, забрав деньги и драгоценности. При этом в доме находилась семья футболиста, которая смотрела по телевизору матч «Барселоны» против «Эспаньола». Родственники Фати вызвали полицию после того, как услышали посторонние звуки. Сигнализация и камеры видеонаблюдения в момент ограбления были выключены.