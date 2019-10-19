Месси уверен, что останется в «Барселоне» до конца карьеры

Капитан и нападающий «Барселоны» Лионель Месси, отвечая на вопрос о продлении контракта с каталонским клубом до конца карьеры, отметил, что планирует остаться в команде надолго.

Ранее в СМИ появилась информация, что руководство сине-гранатовых намерено продлить контракт с Месси минимум до 2022 года. При этом «Барселона» также готова предложить форварду соглашение на 10 лет — оно будет включать в себя работу в клубе по завершении карьеры футболиста.

— Да, мы обсуждали контракт ранее, — приводит слова Месси Marca, ссылаясь на радио Metro FM 95.1. - Я не хочу, чтобы контракт связывал меня, так как не знаю, в каком состоянии буду в будущем. Конечно, я хочу выступать за «Барселону» и продолжать бороться за новые цели. Очевидно, что я останусь в этом клубе до конца карьеры.

«Барселона» намерена продлить контракт с Месси до конца его карьеры