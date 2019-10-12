«Барселона» намерена продлить контракт с Месси до конца его карьеры

«Барселона» планирует продлить контракт с капитаном и нападающим Лионелем Месси, утверждает Cadena Ser. По информации СМИ, 32-летнему аргентинцу будет предложено соглашение до конца его карьеры.

Руководство каталонского клуба намерено продлить контракт с Месси минимум до 2022 года. При этом «Барселона» также готова предложить форварду соглашение на 10 лет — оно будет включать в себя работу в клубе по завершении карьеры футболиста.

В текущем сезоне Месси провел 5 матчей за «Барселону», забил один гол и отдал две голевые передачи.

Месси завоевал 34 титула за все время выступлений в «Барселоне», самый результативный игрок в истории клуба (598 голов), а также второй футболист по количеству матчей в истории каталонцев (больше только у Хави)