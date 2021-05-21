Касильяс поддержал Зидана на финише сезона

Бывший голкипер «Реала» Икер Касильяс высказался в поддержку главного тренера мадридцев Зинедина Зидана.

«Нельзя Зидана критиковать ни за что. То, чего он добился, невероятно и доступно лишь одному человеку. Я бы предпочел, чтобы «Реал» занял первое место. Надеюсь, «Реал Вальядолид» поможет стать ему чемпионом. Желаю всем удачи», — цитирует Касильяса AS.

«Реал» занимает 2-е место за тур до конца сезона и отстает от лидирующего «Атлетико» на 2 балла.

Завтра, 22 мая, состоится матч «Реал» — «Вильярреал». Начало — в 19.00 (мск).