Флик: «Мы должны развивать игроков из академии «Барселоны», чтобы они могли совершенствоваться»

Новый главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик рассказал, что планирует развивать игроков из академии каталонского клуба.

«У «Барселоны» одна из лучших академий в мире и хорошее сочетание опытных игроков и молодых талантов. Мы должны развивать их, чтобы они могли совершенствоваться. Это наша работа», — приводит AS слова Флика.

«Барселона» объявила о подписании контракта с 59-летним немцем 29 мая. Он сменил Хави на посту главного тренера каталонцев.

Флик тренировал «Баварию» с 2019 по 2021 год. Под его руководством немецкий клуб дважды выиграл бундеслигу и по разу становился победителем Кубка Германии, Суперкубка страны, Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.