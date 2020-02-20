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Месси признался, что его шокировала смерть Брайанта

11:45
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Форвард «Барселоны» Лионель Месси рассказал, как он отреагировал на новость о смерти бывшего баскетболиста «Лейкерс» Коби Брайанта.

— Смерть Брайанта застала меня врасплох, — цитирует Месси Mundo Deportivo. — Мы с детьми смотрели новости, и я не знал об этом, пока не услышал. Это был шок. Я думал, что это ошибка, что это не может быть правдой. Но я понял, что это правда, и это было ужасно.

Коби Брайанту был 41 год. Он погиб при крушении вертолета. Вместе с ним погибла его дочь Джанна, а также бейсбольный тренер колледжа Коста-Месы Джон Альтобелли, его жена и дочь. Всего на борту упавшего вертолета находились девять человек. Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Брайант считался одним из величайших баскетболистов всех времен.

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