Месси приступил к тренировкам в составе «Барселоны»
13:41
«Барселона» в своем официальном Twitter опубликовал фотографию с тренировки команды, на который в числе прочих запечатлен нападающий Лионель Месси.
Ранее форвард находился в расположении сборной Аргентины. Он принял участие в товарищеском матче команды с Уругваем (2:2) и забил 70-й гол в составе национальной команды.
He's back! pic.twitter.com/dUfqY7X3fy— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 20, 2019
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