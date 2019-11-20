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Месси приступил к тренировкам в составе «Барселоны»

13:41
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«Барселона» в своем официальном Twitter опубликовал фотографию с тренировки команды, на который в числе прочих запечатлен нападающий Лионель Месси.

Ранее форвард находился в расположении сборной Аргентины. Он принял участие в товарищеском матче команды с Уругваем (2:2) и забил 70-й гол в составе национальной команды.

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