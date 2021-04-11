Месси не забивает в класико после перехода Роналду в «Ювентус»
Форвард «Барселоны» Лионель Месси не забивал в матчах против «Реала» после 6 мая 2018 года. По окончании сезона-2017/18 Криштиану Роналду покинул мадридский клуб и перешел в «Ювентус».
Тот матч завершился со счетом 2:2. В нем забили как Месси, так и Роналду.
Аргентинец не забивает в семи матчах против «Реала» подряд. Это самая длинная серия без голов в матчах против «королевского клуба» в его карьере.
10 апреля 2021 года «Реал» обыграл «Барселону» со счетом 2:1. У победителей отличились Карим Бензема и Тони Кроос. В составе «Барсы» забил Оскар Мингеса. В прямом эфире матч показывал канал РЕН ТВ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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