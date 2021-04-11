Месси не забивает в класико после перехода Роналду в «Ювентус»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси не забивал в матчах против «Реала» после 6 мая 2018 года. По окончании сезона-2017/18 Криштиану Роналду покинул мадридский клуб и перешел в «Ювентус».

Тот матч завершился со счетом 2:2. В нем забили как Месси, так и Роналду.

Аргентинец не забивает в семи матчах против «Реала» подряд. Это самая длинная серия без голов в матчах против «королевского клуба» в его карьере.

10 апреля 2021 года «Реал» обыграл «Барселону» со счетом 2:1. У победителей отличились Карим Бензема и Тони Кроос. В составе «Барсы» забил Оскар Мингеса. В прямом эфире матч показывал канал РЕН ТВ.