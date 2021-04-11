Оскар Мингеса: «Мой гол «Реалу» ничего не значит без победы»

Защитник «Барселоны» Оскар Мингеса прокомментировал итог матча 30-го тура чемпионата Испании против «Реала» (1:2). Он забил единственный мяч своей команды в этой игре.

«Мой гол ничего не значит без победы, но я горжусь командой, — цитирует Мингесу официальный Twitter клуба 11 апреля. — Мы все еще рядом, и впереди большие матчи».

«Королевский клуб» благодаря победе набрал 66 очков и вышел на первое место в испанской ла лиге. Вторым идет «Атлетико», у которого столько же очков и матч в запасе. «Матрасники» уступают лидерам по личным встречам. «Барселона» на данный момент имеет 65 очков и занимает третье место.

Для Мингесы это было дебютное класико. Матч в прямом эфире показывал канал РЕН ТВ.