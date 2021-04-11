Куман прокомментировал неназначенный пенальти в ворота «Реала»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман подвел итоги матча 30-го тура чемпионата Испании против «Реала» (1:2).

«Если вы за «Барселону», то вы очень недовольны двумя решениями арбитра. В первом тайме мы не очень хорошо играли и в защите, и в атаке. Во втором тайме мы стали выглядеть лучше. Я лишь хотел бы попросить судью принимать правильные решения. В той ситуации с падением Брэйтуэйта надо было назначить пенальти. А в добалвеное время из четырех минут рефери потратил две или три минуты на переговоры. Пенальти был явный, но нам в очередной раз нужно смириться с этим и замолкнуть.

Для меня пенальти очень очевиден, все это видели. Я не понимаю линейного арбитра, который находился в десяти метрах. То, как уронили Мартина, должно быть фолом. Судья мог не видеть игру, но у нас есть VAR для подобных ситуаций. Лучше не говорить больше. Команда была ментально хороша. Мы заслужили хорошее решение в ситуации с пенальти», — приводит слова Кумана Marca.

«Реал» благодаря победе набрал 66 очков и вышел на первое место в испанской ла лиге. Вторым идет «Атлетико», у которого столько же очков и матч в запасе. «Матрасники» уступают «Реалу» по личным встречам. «Барселона» на данный момент имеет 65 очков и занимает третье место.