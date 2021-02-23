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Матье: «Гризманн совершил ошибку, перейдя в «Барселону»

13:53
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Экс-игрок «Барселоны» Жереми Матье считает, что форвард Антуан Гризманн совершил ошибку, перейдя в каталонский клуб.

«Гризманн уже не играет на том уровне, что в «Атлетико». Думаю, он совершил ошибку, перейдя в «Барселону». В Мадриде он был важным элементом команды. Не уверен, что сейчас у него такое же положение», — цитирует Матье RAC1.

Француз перешел в «Барселону» из «Атлетико» в июле 2019 года за 120 миллионов евро. В этом сезоне футболист провел 22 матча в ла лиге, забив 6 голов и сделав 6 результативных передач.

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