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Восстановление Коутиньо может затянуться

12:46
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Восстановление полузащитника Филиппе Коутиньо приостановлено из-за неправильно составленного плана тренировок, сообщает AS.

По данным источника, колено футболиста распухло, поэтому его занятия пока отменены. Ожидалось, что бразилец сможет вернуться к матчу с «Реалом», который состоится 11 апреля, однако этого может не произойти.

Напомним, хавбек получил травму в конце декабря. В январе 2021 года он успешно перенес операцию на мениске. Срок восстановления — 3 месяца, то есть к апрелю Коутиньо должен был вернуться в общую группу, но теперь этого может не случиться.

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