Негредо: «Когда в «Реале» вместе играли Рамос и Пепе, я не мог заснуть перед матчем»

Форвард «Кадиса» Альваро Негредо назвал двух лучших центральных защитниках в своей карьере.

«Мне кажется, что лучшим игроком центра обороны, против которого я играл, был Пуйоль. На втором этаже ему не было равных.

Так же великолепно играет и Серхио Рамос. У него очень много отличных игровых качеств. Невероятно сильный футболист, очень храбрый на поле.

Пепе также отличный защитник. Я с ним пересекался в «Бешикташе».

Когда в «Реале» играли Рамос и Пепе вместе в центре защиты, я не мог заснуть перед матчем«, — приводит слова Негредо Mundo Deportivo.

25-летний Негредо с 2020 года выступает за «Кадис».