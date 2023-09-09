Матчи ла лиги начнутся с минуты молчания в память о жертвах землетрясения в Марокко

На матчах 5-го тура ла лиги и сегунды почтут память жертв землетрясения, которое произошло в Марокко, сообщается на официальном сайте лиги.

«Ла лига после согласования с Королевской испанской футбольной федерацией объявляет, что матчи пятого тура ла лиги и сегунды начнутся с минуты молчания в память о жертвах землетрясения. Мы выражаем соболезнования всем потерпевшим, их семьям и друзьям, которые пострадали во время землетрясения в Марокко», — говорится в заявлении ла лиги.

Утром 9 сентября в Марокко произошло землетрясение магнитудой 7,2. В результате погибли более 600 человек, около 400 человек пострадали.

5-й тур ла лиги стартует 15 сентября матчем «Райо Вальекано» — «Алавес».