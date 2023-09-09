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Сын Цымбаларя рассказал, как отец мог оказаться «Реале»: «Йерро сказал: «Готов отдать тебе четвертый номер!»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Фернандо Йерро и Илья Цымбаларь.
Фото Александр Вильф, «СЭ»

Сын Ильи Цымбаларя Олег в интервью «СЭ» вспомнил подробности вокруг победного матча «Спартака» в Лиге чемпионов против «Реала» в 1998 году, в котором отец забил мяч со штрафного, и рассказал, как отец мог оказаться в мадридском клубе.

— Правдива ли история, что после матча Лиги чемпионов 1998 года «Спартак» — «Реал» капитан сливочных Фернандо Йерро сказал Цымбаларю: «Ждем в следующем году у нас»? И переговоры между клубами действительно были?

— Да. И такой разговор между папой и Йерро действительно был. Более того, отец рассказывал, что Фернандо в шуточной форме сказал: «Готов отдать тебе свой 4-й номер!» На что папа улыбнулся: «Ладно, хорош прикалываться!» Не поверил, в общем. Он был скромным человеком и любую похвалу в свой адрес воспринимал с юмором. Посмеялись, обнялись и разошлись по раздевалкам.

А переговоры действительно были. После того сезона мы всей семьей были в отпуске в Таиланде, а когда вернулись, папе в клубном офисе сказали: «Илюш, за тобой приезжал «Реал» Мадрид. Что там не получилось — знает, наверное, пара человек, которые эти переговоры проводили. Но совершенно точно помню слова отца, которому в клубе об этом рассказывали.

— Вы сами были на матче с «Реалом»?

— Конечно. Когда папа забил, на меня упал какой-то дядька, килограммов 120. Мне было восемь лет, и как я выжил и могу сейчас с вами разговаривать, вообще не знаю, ха-ха! Возраст был уже осознанный, и хорошо помню старые «Лужники», полный стадион и тот момент. Помню еще, как родители отпрашивали нас с братом в школе, чтобы мы на следующий день могли не приходить — поскольку идем на игру и не сможем делать домашние задания. Запомнилось и то, как на лестничных пролетах продавали билеты — наверное, уже без мест.

Илья Цымбаларь с&nbsp;сыновьями Олегом и&nbsp;Сергеем. «Сынок, запомни: лучше я проживу пятьдесят лет как тигр, чем девяносто — как осел!» Рассказ сына об Илье Цымбаларе
Илья Цымбаларь
Футбол
ФК Реал
ФК Спартак (Москва)
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«Реал Сосьедад» выразил поддержку пострадавшим в результате землетрясения в Марокко
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Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 4 4 0 0 8-2 12
2
 Жирона 4 3 1 0 7-2 10
3
 Барселона 4 3 1 0 8-4 10
4
 Атлетик 4 2 1 1 6-4 7
5
 Атлетико 3 2 1 0 10-1 7
6
 Бетис 4 2 1 1 5-5 7
7
 Кадис 4 2 1 1 5-4 7
8
 Осасуна 4 2 0 2 5-5 6
9
 Алавес 4 2 0 2 5-5 6
10
 Р. Сосьедад 4 1 3 0 7-5 6
11
 Р. Вальекано 4 2 0 2 4-8 6
12
 Валенсия 4 2 0 2 4-4 6
13
 Сельта 4 1 1 2 4-6 4
14
 Хетафе 4 1 1 2 2-5 4
15
 Вильярреал 4 1 0 3 6-9 3
16
 Гранада 4 1 0 3 7-12 3
17
 Мальорка 4 0 2 2 3-5 2
18
 Лас-Пальмас 4 0 2 2 1-3 2
19
 Альмерия 4 0 1 3 4-9 1
20
 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
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Атлетик – Кадис
 - : -
17.09 00:00
Барселона – Бетис
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Сельта – Мальорка
 - : -
17.09 00:00
Хетафе – Осасуна
 - : -
17.09 00:00
Гранада – Жирона
 - : -
17.09 00:00
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 - : -
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Реал – Р. Сосьедад
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Альваро Мората

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 3
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Жозе Виллиан

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Нико Уильямс

Атлетик

 2
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Рафинья

Барселона

 2 1 1
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Феде Сан Эметерио

Кадис

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Лоик Баде

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