Матчи ла лиги будут начинаться с минуты молчания в память о жертвах коронавируса

В Испании почтут память погибших от коронавируса. Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) и ла лига приняли решение начинать все матчи оставшегося сезона с минуты молчания в память о жертвах COVID-19.

Ранее стало известно, что чемпионат Испании возобновится 11 июня. После 27 туров «Барселона» лидирует в турнирной таблице ла лиги с 58 очками. На втором месте располагается «Реал» — 56 баллов.

По последним данным Worldometers на 7 июня, в Испании всего выявлен 288 930 случаев заражения коронавирусом. Умерших — 27 135 человек.