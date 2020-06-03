Федерация футбола Испании приняла решение, что матч 20-го тура сегунды «Райо Вальекано» — «Альбасете» будет доигран 10 июня.

Игра начнется в 21.00 по московскому времени. Ранее все турниры в Испании были прерваны из-за пандемии коронавируса.

Матч проходил 15 декабря 2019 года. Он был остановлен из-за поведения болельщиков «Райо», которые оскорбляли украинского нападающего гостей Романа Зозули. В частности, они обвиняли его в нацизме. Было принято решение, что доигровка пройдет при пустых трибунах. При этом все матчи в Испании в любом случае будут проходить без зрителей из-за пандемии.

За поведение болельщиков мадридский клуб был оштрафован на 18 тысяч евро. Также «Райо» обязали провести два домашних матча при пустых трибунах.