Марсьяль объяснил, почему перешел в «Севилью»

Новичок «Севильи» Антони Марсьяль объяснил, почему решил перейти в испанский клуб. Игрока арендовали у «Манчестер Юнайтед» до конца сезона.

«Мой переход в «Севилью» подразумевает контракт до конца сезона... но никогда не знаешь, что произойдет в будущем. Посмотрим.

Я хотел перейти в «Севилью» из-за Мончи и Лопетеги. Я здесь, чтобы играть и показывать, на что способен", — цитирует журналист Фабрицио Романо в Twitter Марсьяля.