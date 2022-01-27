Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 04:54

Марсьяль объяснил, почему перешел в «Севилью»

Евгений Козинов
Корреспондент
Антони Марсьяль.
Фото Instagram

Новичок «Севильи» Антони Марсьяль объяснил, почему решил перейти в испанский клуб. Игрока арендовали у «Манчестер Юнайтед» до конца сезона.

«Мой переход в «Севилью» подразумевает контракт до конца сезона... но никогда не знаешь, что произойдет в будущем. Посмотрим.

Я хотел перейти в «Севилью» из-за Мончи и Лопетеги. Я здесь, чтобы играть и показывать, на что способен", — цитирует журналист Фабрицио Романо в Twitter Марсьяля.

Антони Марсьяль
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
У сборной России по фигурному катанию проблемы перед Олимпиадой. В нее проник ковид
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная Бразилии не отпустит раньше игроков «Реала» ради Кубка Испании

У «Барселоны» в следующем сезоне будут два новых титульных спонсора
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 22 15 5 2 47-20 50
2
 Севилья 22 13 7 2 34-16 46
3
 Бетис 22 12 4 6 41-25 40
4
 Атлетико 21 10 6 5 36-26 36
5
 Барселона 21 9 8 4 32-23 35
6
 Р. Сосьедад 21 9 7 5 22-21 34
7
 Вильярреал 22 8 8 6 36-23 32
8
 Р. Вальекано 21 9 4 8 27-22 31
9
 Атлетик 22 7 10 5 21-17 31
10
 Валенсия 22 7 8 7 35-36 29
11
 Осасуна 22 7 7 8 22-27 28
12
 Сельта 22 7 6 9 26-25 27
13
 Эспаньол 22 7 6 9 26-30 27
14
 Гранада 22 5 9 8 26-33 24
15
 Эльче 22 5 8 9 23-30 23
16
 Хетафе 22 5 7 10 17-23 22
17
 Мальорка 21 4 8 9 17-33 20
18
 Кадис 22 3 9 10 19-36 18
19
 Алавес 22 4 5 13 16-35 17
20
 Леванте 21 1 8 12 21-43 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 12
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 17 1 4
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 21 1 3
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 19 1 6
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости