У «Барселоны» в следующем сезоне будут два новых титульных спонсора

На футболках «Барселоны» в следующем сезоне будет два титульных спонсора.

По информации BarcaTimes, логотип интернет-сервиса потокового аудио Spotify заменит Rakuten и станет главным спонсором. Контракт рассчитан на 5 сезонов, в течение которых клуб получит около 340 миллионов евро.

Polkadot заменит Beko и будет на рукаве футболок «Барселоны» со следующего сезона. Контракт рассчитан на 5 сезонов, в течение которых клуб получит около 100 миллионов евро.