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Сегодня, 04:34

Сборная Бразилии не отпустит раньше игроков «Реала» ради Кубка Испании

Евгений Козинов
Корреспондент

Координатор сборной Бразилии Жуниньо Паулиста объяснил, почему не разрешат игрокам «Реала» вернуться из расположения сборной раньше, чтобы сыграть в четвертьфинале Кубка Испании.

«Игроки должны быть с нами до конца периода отведенного ФИФА, то есть до 2 февраля. В зависимости от того, как мы выступим в первом матче, мы можем обсудить, будут ли они играть во второй игре, но мы не можем позволить им вернуться досрочно, это создаст прецедент. Мы должны максимально использовать те несколько дней, которые мы можем провести с нашими игроками», — цитирует Football Espana Паулисту.

Таким образом, Эдер Милитау, Каземиру, Винисиус и Родригу скорее всего не сыграют с «Атлетиком» в четвертьфинале Кубка Испании. Игра состоится 3 февраля.

Винисиус Жуниор
Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
ФК Реал
0
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И В Н П +/- О
1
 Реал 22 15 5 2 47-20 50
2
 Севилья 22 13 7 2 34-16 46
3
 Бетис 22 12 4 6 41-25 40
4
 Атлетико 21 10 6 5 36-26 36
5
 Барселона 21 9 8 4 32-23 35
6
 Р. Сосьедад 21 9 7 5 22-21 34
7
 Вильярреал 22 8 8 6 36-23 32
8
 Р. Вальекано 21 9 4 8 27-22 31
9
 Атлетик 22 7 10 5 21-17 31
10
 Валенсия 22 7 8 7 35-36 29
11
 Осасуна 22 7 7 8 22-27 28
12
 Сельта 22 7 6 9 26-25 27
13
 Эспаньол 22 7 6 9 26-30 27
14
 Гранада 22 5 9 8 26-33 24
15
 Эльче 22 5 8 9 23-30 23
16
 Хетафе 22 5 7 10 17-23 22
17
 Мальорка 21 4 8 9 17-33 20
18
 Кадис 22 3 9 10 19-36 18
19
 Алавес 22 4 5 13 16-35 17
20
 Леванте 21 1 8 12 21-43 11
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
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Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 12
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 17 1 4
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 21 1 3
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 19 1 6
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