Сборная Бразилии не отпустит раньше игроков «Реала» ради Кубка Испании

Координатор сборной Бразилии Жуниньо Паулиста объяснил, почему не разрешат игрокам «Реала» вернуться из расположения сборной раньше, чтобы сыграть в четвертьфинале Кубка Испании.

«Игроки должны быть с нами до конца периода отведенного ФИФА, то есть до 2 февраля. В зависимости от того, как мы выступим в первом матче, мы можем обсудить, будут ли они играть во второй игре, но мы не можем позволить им вернуться досрочно, это создаст прецедент. Мы должны максимально использовать те несколько дней, которые мы можем провести с нашими игроками», — цитирует Football Espana Паулисту.

Таким образом, Эдер Милитау, Каземиру, Винисиус и Родригу скорее всего не сыграют с «Атлетиком» в четвертьфинале Кубка Испании. Игра состоится 3 февраля.