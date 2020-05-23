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Marca: в январе Покеттино отказался возглавить «Барселону»

15:12
Маурисио Покеттино. Фото AFP
Маурисио Покеттино. Фото AFP
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Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино в январе отклонил предложение «Барселоны», сообщает Marca.

По информации источника, каталонский клуб предлагал должность трем специалистам. Сначала от возможности возглавить «Барселону» отказался Хави, позднее — Роналд Куман. Сообщается, что предложение «Барселоны» удивило Покеттино, поскольку тот ранее возглавлял другой клуб из столицы Каталонии, «Эспаньол». Аргентинский специалист объяснил свой отказ делом принципа.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Покеттино может возглавить «Ньюкасл».

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