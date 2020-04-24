Marca: «Реал» возобновит тренировки 4 мая

«Реал» определился с датой возобновления тренировок, сообщает Marca.

По сведениям источника, сотрудники клуба получили уведомление о том, что первая тренировка после перерыва пройдет 4 мая.

Ранее все тренировки в Испании были приостановлены из-за пандемии коронавируса. «Реал» может провести оставшиеся матчи на стадионе академии, так как встречи должны пройти без зрителей.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 2 732 737 человек. Зафиксировано 191 152 летальных исхода от инфекции, вылечились 751 025 человек. Первое место по числу зараженных занимают США — 886 709 человек. Далее идут — Испания (213 024), Италия (189 973), Франция (158 183) и Германия (153 129).