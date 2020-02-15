Маджер: «Надеюсь, Сетьен надолго задержится в «Барселоне»

Трехкратный чемпион мира по пляжному футболу Маджер в интервью «Известиям» отметил, что не ожидал назначения Кике Сетьена на пост главного тренера «Барселоны». Ранее специалист работал в пляжном футболе.

— Теперь Месси в «Барселоне» тренирует Кике Сетьен, довольно долго работавший в пляжном футболе. Для вас это стало неожиданностью?

— С одной стороны, это стало неожиданностью для всех. С другой, Кике заслужил шанс поработать с топ-клубом. Мы хорошо знакомы, и я могу сказать, что это очень интеллектуальный человек, который без ума от футбола. Причем не только большого, но и пляжного. Надеюсь, он надолго задержится в «Барселоне», желаю ему удачи на новом месте.