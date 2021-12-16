Люк де Йонг может продолжить карьеру в «Фенербахче»
09:26
«Фенербахче» интересуется нападающим «Барселоны» Люком де Йонгом, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, турецкий клуб изучает возможность подписать 31-летнего нидерландца, выступающего за каталонцев на правах аренды из «Севильи». В ноябре сообщалось, что «сине-гранатовые» не рассчитывают на форварда и хотят досрочно расторгнуть арендное соглашение в зимнее трансферное окно.
В сезоне-2021/22 де Йонг провел 11 матчей за «Барселону», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7,5 миллиона евро.
Дополнительная информация:
https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20211215/1001726134/fenerbahce-estudia-fichar-luuk-jong-enero.html
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