Люк де Йонг может продолжить карьеру в «Фенербахче»

«Фенербахче» интересуется нападающим «Барселоны» Люком де Йонгом, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, турецкий клуб изучает возможность подписать 31-летнего нидерландца, выступающего за каталонцев на правах аренды из «Севильи». В ноябре сообщалось, что «сине-гранатовые» не рассчитывают на форварда и хотят досрочно расторгнуть арендное соглашение в зимнее трансферное окно.

В сезоне-2021/22 де Йонг провел 11 матчей за «Барселону», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7,5 миллиона евро.