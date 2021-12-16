Фати и Педри могут успеть восстановиться к матчу с «Мальоркой»
Футболисты «Барселоны» Педри и Ансу Фати могут успеть восстановиться к матчу 19-го тура чемпионата Испании против «Мальорки», сообщает Mundo Deportivo.
Педри восстанавливается от травмы четырехглавой мышцы бедра, у Фати повреждение подколенного сухожилия. Изначально предполагалось, что Фати пропустит не более 3 недель, однако травма оказалась серьезнее и восстановление займет больше времени, чем ожидалось.
В нынешнем сезоне Фати забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу в 8 матчах за «Барселону», у Педри 4 игры за команду без результативных действий.
Матч «Мальорка» — «Барселона» состоится 2 января, начало встречи — в 22.00 (мск).
Дополнительная информация:
https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20211215/1001726196/pruebas-pedri-evoluciona-lesion.html
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