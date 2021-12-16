Фати и Педри могут успеть восстановиться к матчу с «Мальоркой»

Футболисты «Барселоны» Педри и Ансу Фати могут успеть восстановиться к матчу 19-го тура чемпионата Испании против «Мальорки», сообщает Mundo Deportivo.

Педри восстанавливается от травмы четырехглавой мышцы бедра, у Фати повреждение подколенного сухожилия. Изначально предполагалось, что Фати пропустит не более 3 недель, однако травма оказалась серьезнее и восстановление займет больше времени, чем ожидалось.

В нынешнем сезоне Фати забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу в 8 матчах за «Барселону», у Педри 4 игры за команду без результативных действий.

Матч «Мальорка» — «Барселона» состоится 2 января, начало встречи — в 22.00 (мск).